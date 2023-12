BcePref G Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Weitere Suchergebnisse zu "Schneider Electric":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde die Aktie von Bce zuletzt intensiv diskutiert, wobei weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht wurden. Allerdings waren die vorherrschenden Themen in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt. Analytische Studien zeigen jedoch, dass überwiegend positive Signale abgegeben wurden, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Bce dreimal positiv bewertet, siebenmal neutral und kein einziges Mal negativ. Langfristig erhält die Aktie daher das Rating "Neutral" von institutioneller Seite aus. Für den letzten Monat liegt eine Einschätzung von einmal positiv, dreimal neutral und keinmal negativ vor, was auf kurzfristiger Basis zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die Analysten erwarten eine Entwicklung des Kurses um 10,65 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 56,98 CAD, was als positiv betrachtet wird.

Die Dividendenrendite von Bce liegt bei 7,37 Prozent, was 96,54 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht als unrentables Investment eingestuft. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance im Sektor "Telekommunikationsdienste" liegt die Rendite von Bce mit -7,13 Prozent mehr als 10 Prozent über dem Durchschnitt. Die Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 3,21 Prozent, wobei Bce mit 10,34 Prozent deutlich darunter liegt. Insgesamt führt die gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.