BcePref E ist zurück!

Die Bce-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 7,06 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 49,99 % als niedrig eingestuft wird. Die Differenz von 42,93 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Analysten sind langfristig neutral eingestellt und vergeben insgesamt 3 Gut, 7 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen für die Bce-Aktie. Das aktuelle Kursziel der Analysten liegt bei 54,55 CAD, was einer erwarteten Performance von 13,2 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut".

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Diversifizierte Telekommunikationsdienste"-Branche hatte Bce in den letzten 12 Monaten eine Performance von -12,64 Prozent, was einer Underperformance von -12,17 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Die Überperformance im Sektorvergleich und die Unterperformance im Branchenvergleich führen zu einer neutralen Einstufung in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Bce-Aktie beträgt 14,59 und liegt damit 65 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.