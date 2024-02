BcePref E Aktie: Was soll das denn werden?

Der Aktienkurs von Bce im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Telekommunikationsdienste-Sektor zeigt eine Rendite von -5,9 Prozent, was mehr als 14 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Diversifizierten Telekommunikationsdienste"-Branche mit einer mittleren Rendite von 3,01 Prozent liegt Bce mit 8,91 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie bewertet.

In Bezug auf die Dividende schüttet Bce eine Dividendenrendite von 7,06 % aus, was 42,65 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 49,71 %. Daher wird der Ertrag als niedriger eingestuft, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie von Bce zeigen eine geringe Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung. Aufgrund dieser weichen Faktoren erhält Bce insgesamt ein "Schlecht"-Wert.

In der technischen Analyse erhält die Aktie von Bce eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht aufgrund einer Abweichung von -8,24 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Andererseits ergibt sich auf Basis des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating bewertet.