BcePref E Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Die Bce-Aktie wird derzeit unter verschiedenen Gesichtspunkten analysiert. Die 200-Tage-Linie liegt bei 57,76 CAD, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da der Aktienkurs bei 51,78 CAD liegt und somit einen Abstand von -10,35 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 53,15 CAD, was einer Differenz von -2,58 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Dividendenrendite von Bce beträgt derzeit 7,37 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Mit einem Wert von 123,87 in der "Diversifizierte Telekommunikationsdienste"-Branche ergibt sich eine Differenz von -116,51 Prozent zur Bce-Aktie, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bce bei 17, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 29,3 als unterbewertet angesehen wird. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Bce-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 beträgt 85,23, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 57,11 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.