BcePref E Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Die technische Analyse der Bce-Aktie zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 55,8 CAD, während der aktuelle Kurs bei 51,2 CAD liegt, was zu einer Abweichung von -8,24 Prozent führt. Dies ergibt eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, der bei 53,41 CAD liegt, erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt ebenfalls gemischte Signale. Der RSI7 liegt bei 37,31 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 69,16, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammen erhält das Bce-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Telekommunikationsdienste") liegt Bce mit einer Rendite von -5,9 Prozent mehr als 14 Prozent darüber. Die "Diversifizierte Telekommunikationsdienste"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 3,01 Prozent, wobei Bce mit 8,91 Prozent deutlich darunter liegt. Diese gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anlegerstimmung zeigt sich überwiegend positiv gegenüber Bce. In den letzten Tagen gab es acht positive und sechs negative Tage, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Bce daher eine "Gut"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte, was auch zu einer "Gut" Bewertung für dieses Kriterium führt. Insgesamt erhält Bce von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.