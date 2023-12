BcePref E Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien deutet darauf hin, dass die Diskussionen über Bce in den letzten Tagen hauptsächlich negativ waren. Die Redaktion schließt daraus, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Dies basiert auch auf drei Handelssignalen, von denen zwei positiv und eines negativ sind. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft, obwohl die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet wird.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Bce 10 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung als "Neutral" eingestuft wurde. Für den zurückliegenden Monat gibt es eine "Neutral"-Einstufung aus institutioneller Sicht. Die Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotenzial von 9,21 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Bce-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 57,42 CAD lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 52,17 CAD, was einer negativen Abweichung von 9,14 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auf der kürzeren Analysebasis erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist Bce derzeit eine Rendite von 7,37 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 103,91 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.