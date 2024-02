BcePref E Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Der Bce-Aktienkurs hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Telekommunikationsdienstesektor gut entwickelt. Mit einer Rendite von -5,9 Prozent liegt Bce mehr als 14 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 3,01 Prozent, wobei Bce mit 8,91 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Bce-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 55,8 CAD lag, während der aktuelle Kurs bei 51,2 CAD liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von -8,24 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (53,41 CAD) zeigt sich eine Abweichung von -4,14 Prozent, wodurch die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt erhält das Unternehmen damit auf Basis der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Analysteneinschätzung der Bce-Aktie zeigt, dass in den letzten 12 Monaten 3 positive, 7 neutrale und keine negativen Bewertungen abgegeben wurden, was langfristig zu einer "Neutral"-Bewertung durch institutionelle Analysten führt. Die jüngsten Analysen der letzten 30 Tage zeigen ein ähnliches Bild: 3 positive, 6 neutrale und keine negativen Bewertungen, was zu einem Gesamturteil von "Neutral" führt. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 6,54 Prozent und setzen ein mittleres Kursziel bei 54,55 CAD.

In fundamentalen Aspekten wird Bce im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 17,2, während das Branchen-KGV bei 38,76 liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.