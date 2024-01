BcePref D Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Die Aktie von Bce verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -7,13 Prozent, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Telekommunikationsdienste" ein Plus von 10,21 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere im Bereich "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" liegt bei 6,47 Prozent, wobei Bce aktuell 13,6 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Bce-Aktie sowohl auf der kurzfristigen als auch auf der langfristigen Basis als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 57,27 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 54,62 CAD liegt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 53,41 CAD, was nahe dem letzten Schlusskurs von 54,62 CAD liegt. Aufgrund dieser Werte erhält die Bce-Aktie in Bezug auf trendfolgende Indikatoren eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt die Analyse, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für Bce.

Der Relative Strength Index (RSI) der Bce-Aktie liegt bei 1,23, was als überverkauft betrachtet wird und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 43, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Bce-Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".