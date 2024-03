BcePref D Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Bce wurde der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 72,73 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Bce-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 75,76, dass Bce überkauft ist und dementsprechend ebenfalls ein "Schlecht"-Rating erhält.

Die langfristige Meinung von Analysten ergibt eine Einschätzung von "Neutral" für die Bce-Aktie. Insgesamt gibt es 3 positive, 7 neutrale und keine negativen Bewertungen. Das Kursziel der Analysten liegt bei 54,55 CAD, was eine erwartete Performance von 13,2 Prozent darstellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Anleger-Stimmung zu Bce ist überwiegend positiv, sowohl in sozialen Medien als auch in diversen Kommentaren und Wortmeldungen. Trotzdem wurden auch 4 negative Signale herausgefiltert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Dividendenrendite von Bce liegt derzeit bei 7,06 %, was unter dem Branchendurchschnitt von 49,99 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.