BcePref D Aktie: Was wird das noch werden?

In den letzten zwölf Monaten wurde Bce von insgesamt 10 Analysten bewertet, und die durchschnittliche Einschätzung des Wertpapiers ist "Neutral". Diese setzt sich aus 3 "Gut"-, 7 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Im Vergleich beträgt die durchschnittliche Kursprognose 56,98 CAD, was einem Aufwärtspotential von 9,21 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 52,17 CAD. Daher wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Telekommunikationsdienste" hat Bce im letzten Jahr eine Rendite von -7,13 Prozent erzielt, was 9,8 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" beträgt 3,21 Prozent, und Bce liegt derzeit 10,34 Prozent darunter. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Aus technischer Sicht ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung, da der Schlusskurs von Bce am letzten Handelstag bei 52,17 CAD lag, was einem Unterschied von -9,14 Prozent zum Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage von 57,42 CAD entspricht. Die Bewertung auf Basis des 50-Tages-Durchschnitts ergibt hingegen eine "Neutral"-Bewertung, da der aktuelle Schlusskurs von 53,11 CAD nur 1,77 Prozent unter diesem Durchschnitt liegt. Insgesamt erhält Bce also eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Was die Dividende betrifft, so weist Bce derzeit eine Dividendenrendite von 7,37 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 103,91 Prozent liegt. Dies führt dazu, dass die Bce-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung erhält.