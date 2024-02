BcePref D Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Die Bce-Aktie wird aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet, da der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 55,8 CAD einen Abstand von -8,24 Prozent zum aktuellen Kurs (51,2 CAD) aufweist. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 53,41 CAD lässt mit einer Abweichung von -4,14 Prozent keine positive Bewertung zu, wodurch die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz für die Bce-Aktie wenig Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen bleibt nahezu unverändert, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit ein "Schlecht"-Rating.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass die Bce-Aktie von institutioneller Seite aus als "Neutral" bewertet wird, da in den letzten 12 Monaten 3 Mal die Einschätzung "Gut", 7 Mal die Einschätzung "Neutral" und 0 Mal das Rating "Schlecht" vergeben wurde. Auch die jüngsten Analysen führen zu einem Gesamturteil von "Neutral", wobei das mittlere Kursziel bei 54,55 CAD eine positive Entwicklung von 6,54 Prozent erwarten lässt. Insgesamt ergibt sich also für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Neutral".

Im Branchenvergleich der Aktienkurse liegt die Bce-Aktie im Sektor "Telekommunikationsdienste" mit einer Rendite von -5,9 Prozent um mehr als 14 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance. Im Vergleich zur mittleren Rendite der "Diversifizierten Telekommunikationsdienste"-Branche in den vergangenen 12 Monaten von 3,01 Prozent liegt die Bce-Aktie mit 8,91 Prozent deutlich darunter. Diese gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.