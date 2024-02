BcePref D Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Inter Parfums":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für die Analyse ziehen wir den RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis heran. Der RSI7 für Bce liegt derzeit bei 37,31 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und zeigt, dass Bce auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 69,16). Daher bekommt die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Bce-Wertpapier somit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Telekommunikationsdienste" hat Bce mit einer Rendite von -5,9 Prozent in den letzten 12 Monaten eine überdurchschnittliche Performance gezeigt. Die Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" erzielte im selben Zeitraum eine mittlere Rendite von 3,01 Prozent, wobei Bce mit 8,91 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Bce eingestellt waren. Es gab insgesamt acht positive und sechs negative Tage. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Bce daher eine "Gut"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl positiv ausfiel. Die Häufung der Kaufsignale führt ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Bce somit ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -8,24 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 55,8 CAD mit dem aktuellen Kurs von 51,2 CAD vergleicht. Die Aktie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), der aktuell bei 53,41 CAD liegt, ergibt sich nur eine Abweichung von -4,14 Prozent. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen somit ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.