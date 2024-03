Bbr Aktie: Ist das noch normal?

Der Relative Strength Index: Die technische Analyse betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Aktuell hat die Bbr S einen RSI-Wert von 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 43, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Auch auf dieser Basis lautet die Einstufung "Neutral". Insgesamt ergibt sich für die RSI daher die Einstufung "Neutral".

Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar umkehren. Abhängig von der Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Bbr S wurde langfristig eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Anleger: In den vergangenen zwei Wochen wurde Bbr S von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Unsere Redaktion kommt zu diesem Schluss nach Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Überwiegend wurden neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst ergibt sich daher die Einstufung "Neutral" basierend auf der Anleger-Stimmung. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt daher eine "Neutral"-Einstufung.

Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Das aktuelle KGV von Bbr S beträgt 5, was im Vergleich zu durchschnittlichen KGV von 22 in der Bauwesen-Branche zeigt, dass die Aktie unterbewertet ist. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.