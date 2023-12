Bbr Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator berücksichtigt die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Für Bbr S ergibt sich ein 7-Tage-RSI von 72,22 Punkten, was bedeutet, dass die Bbr S-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI25 hingegen liegt bei 52,5, was bedeutet, dass Bbr S hier weder überkauft noch -verkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Bbr S daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Stimmung und Diskussionsstärke in der Internet-Kommunikation bezüglich Bbr S haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich. Die sozialen Medien zeigen in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität bezüglich Bbr S, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung ausgesprochen wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für Bbr S zeigt keine besonders positiven oder negativen Ausschläge in den sozialen Medien. Auch das Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Bbr S. Dies führt zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Im Branchenvergleich erzielte Bbr S in den letzten 12 Monaten eine Performance von -0,96 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Bauwesen"-Branche, die im Durchschnitt um -6,29 Prozent gefallen sind, bedeutet dies eine Outperformance von +5,32 Prozent. Im "Industrie"-Sektor hatte Bbr S eine Rendite von -6,82 Prozent im letzten Jahr, was 5,86 Prozent über dem Durchschnittswert liegt. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.