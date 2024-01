Bbr Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Weitere Suchergebnisse zu "Orange":

Die Diskussionen rund um die Bbr S auf den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, sondern überwiegend neutrale Themen rund um den Wert in den vergangenen Tagen. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein. Die Aktie von Bbr S wird bezogen auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.

In der technischen Analyse ergibt sich auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ein "Schlecht"-Rating für die Bbr S. Der GD200 des Wertes verläuft bei 0,12 SGD, während der Kurs der Aktie bei 0,113 SGD um -5,83 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,11 SGD, was einer Abweichung von +2,73 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für diesen Zeitraum.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Bbr S ergibt sich ein RSI7 von 62,5 Punkten und ein RSI25 von 54,29, was zu einer "Neutral"-Bewertung für beide Zeiträume führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, ebenso wie keine bedeutende Veränderung in der Intensität der Diskussionen über das Unternehmen. Daher erhält die Bbr S-Aktie ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.