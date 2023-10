Baywa AG: Potenzial von +50,70% laut Analysten - Kursziel bei 48,45 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "BayWa":

Die Aktienbewertung von Baywa AG steht nach Ansicht der Experten nicht im Einklang mit den tatsächlichen Werten. Das mittelfristige Kursziel beträgt 48,45 EUR und würde somit ein Potenzial von +50,70% gegenüber dem aktuellen Preis bieten.

• Baywa AG verzeichnete am 05.10.2023 eine negative Entwicklung um -0,62%

• Guru-Rating für Baywa bleibt unverändert bei 4,54

• Die Meinungen der Analysten sind einheitlich positiv mit einem Kaufempfehlungsanteil von +92,31%

In den vergangenen fünf Handelstagen erlitt die Aktie einen Verlust in Höhe von -4,60%. Gestern wurde am Finanzmarkt eine weitere negative Entwicklung um -0,62% festgestellt. Dies lässt darauf schließen, dass sich derzeit eher Pessimismus unter den Anlegern breitmacht.

Allerdings ist die Stimmung unter Bankanalysten durchweg positiv: Im Durchschnitt sehen sie ein großes...