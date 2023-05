Baywa AG: Potenzial von +45,52% - Aktie laut Analysten unterbewertet

Weitere Suchergebnisse zu "BayWa":

Die gestrige Kursentwicklung von Baywa AG am Finanzmarkt betrug +1,36%. In der vergangenen Handelswoche gab es jedoch einen Gesamtrückgang von -4,50%, was auf eine pessimistische Stimmung im Markt hindeutet. Die Bankanalysten sind gemäß ihrer Meinung durchschnittlich der Ansicht, dass das mittelfristige Kursziel bei 54,06 EUR liegt. Dies würde aktuell ein Potenzial für Investoren in Höhe von +45,52% eröffnen. Von den 12 befragten Analysten empfehlen momentan 7 die Aktie als starken Kauf und weitere 4 sehen sie optimistisch als Kaufempfehlung an. Lediglich einer empfiehlt sie als “Halten”. Das Guru-Rating blieb mit 4,50 unverändert.