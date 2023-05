Baywa AG: Potenzial für Kursanstieg um fast 40%

Weitere Suchergebnisse zu "BayWa":

Nach Ansicht von Bankanalysten ist die Aktie von Baywa AG derzeit unterbewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel von 54,06 €. Sollte sich diese Prognose bewahrheiten, würde dies für Investoren eine potenzielle Rendite von fast 40% bedeuten.

• Baywa AG legt am 10.05.2023 um +0,52% zu

• Das aktuelle Kursziel beträgt laut Analysten 54,06 €.

• Guru-Rating bleibt bei stabilen Wert von 4,50

Am gestrigen Handelstag konnte die Aktie einen Anstieg um +0,52% verzeichnen und insgesamt in der vergangenen Handelswoche um +1,97% zulegen. Die Stimmung am Markt scheint derzeit daher recht optimistisch zu sein.

Obwohl nicht alle Analysten mit einer solchen Entwicklung gerechnet hatten, sind sie im Durchschnitt der Meinung, dass das wahre Potenzial der Aktie noch nicht ausgeschöpft wurde. Insgesamt empfehlen sieben Experten den Kauf der...