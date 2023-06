Baywa AG: Potenzial für Kursanstieg um +31,44% auf 51,00 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "BayWa":

Die Aktie von Baywa AG wird laut Analysten derzeit unterschätzt und weist ein mittelfristiges Kursziel von 51,00 EUR auf. Bei einem aktuellen Kurs von 38,81 EUR könnte sich somit ein Potential für Investoren in Höhe von +31,44% ergeben.

• Am 08.06.2023 legte die Baywa-Aktie um +1,57% zu

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,50

In den letzten fünf Handelstagen verzeichnete die Baywa-Aktie einen Abwärtstrend von -1,02%. Doch am gestrigen Tag konnte sie um +1,57% zulegen. Wie die Stimmung an der Börse aktuell einzuschätzen ist und ob diese Entwicklung vorhersehbar war, bleibt abzuwarten.

Laut sieben Bankanalysten ist die Aktie ein starker Kauf; vier weitere Experten empfehlen zum Kauf der Aktien eines mittelständischen Unternehmens im Bereich Agrarhandel und Energieerzeugung. Lediglich einer empfiehlt das Halten der...