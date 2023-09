Baywa AG: Kursziel von 51,00 EUR laut Analysten

Weitere Suchergebnisse zu "BayWa":

Die Aktie der Baywa AG ist nach Ansicht von Analysten momentan unterbewertet. Das wahre Kursziel liegt bei 51,00 EUR und bietet aktuell ein Kurspotenzial in Höhe von +60,63%.

• Am 11.09.2023 lag die Baywa AG mit -0,31% im Minus

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 51,00 EUR laut Bankanalysten

• Laut Guru-Rating hat Baywa AG nun eine Bewertung von 4,50

Gestern verzeichnete die Baywa AG am Finanzmarkt einen Rückgang um -0,31%. In den vergangenen fünf Handelstagen belief sich das Ergebnis auf -2,46%, was darauf hindeutet, dass der Markt derzeit relativ pessimistisch gestimmt ist.

Obwohl einige Analysten diese Entwicklung erwartet haben könnten, scheint die Stimmung allgemein positiv zu sein. Die durchschnittliche Meinung der Bankanalysten ist ein mittelfristiges Kursziel von 51,00 EUR für die Aktie. Wenn sie Recht behalten...