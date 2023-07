Baywa AG: Kursziel von 51,00 EUR erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "BayWa":

Am gestrigen Handelstag erreichte die Baywa-Aktie am Finanzmarkt eine Kursentwicklung von -0,53%. In den vergangenen fünf Handelstagen lag das Ergebnis bei +0,67%, was auf eine relative Neutralität des Marktes schließen lässt.

Jedoch sind Analysten der Meinung, dass die Aktie momentan unterbewertet ist und schätzen das mittelfristige Kursziel auf 51,00 EUR. Sollte sich diese Einschätzung bewahrheiten, ergibt sich für Investoren ein großes Potenzial von +35.10%.

Von insgesamt zwölf Bankanalysten empfehlen sieben Analysten einen starken Kauf der Aktie. Vier weitere Experten teilen den Optimismus und raten zum Kauf. Nur ein Experte gibt die neutrale Bewertung “Halten”.

Das Guru-Rating beläuft sich nun auf 4,50 nach einem unveränderten Wert in der Vergangenheit.

Zusammenfassend kann man sagen: Die Baywa-Aktie hat Potential und...