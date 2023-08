Baywa AG: Kursziel liegt bei 51,00 EUR - Potenzial von +66,12%

Weitere Suchergebnisse zu "BayWa":

Die Aktie von Baywa AG hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine negative Entwicklung verzeichnet und einen Verlust von -4,51% erlitten. Gestern fielen die Kurse um weitere -1,60%, was auf eine derzeitige Pessimismus am Markt schließen lässt.

Doch Analysten sind anderer Meinung: Das mittelfristige Kursziel für Baywa AG liegt bei 51,00 EUR – ein Potential von +66,12%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach der jüngsten negativen Kursentwicklung.

Dennoch empfehlen sieben Analysten die Aktie als starken Kauf und vier sehen sie optimistisch mit einem “Kauf”-Rating. Nur ein Experte bewertet sie neutral mit einem “halten”. Insgesamt sind somit +91,67% der Analysten noch immer optimistisch gestimmt.

Zu beachten ist auch das positive Guru-Rating von 4,50 (vorher: “Guru-Rating ALT”), welches zeigt dass...