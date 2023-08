Baywa AG: Kursziel bei 51,00 EUR - Potenzial von +43,46%

Weitere Suchergebnisse zu "BayWa":

Am gestrigen Tag verlor die Aktie von Baywa AG am Finanzmarkt 5,70% an Wert. In der vergangenen Handelswoche betrug das Minus sogar 7,54%. Dennoch sind sich Bankanalysten einig: Die Aktie ist unterbewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel von 51,00 EUR. Das entspricht einem Potential von +43,46%. Derzeit empfehlen sieben Analysten den Kauf der Aktie und vier weitere sehen sie ebenfalls positiv. Nur einer gibt ein “Halten”-Rating.

• Am 07.08.2023 sank der Kurs um -5,70%

• Mittelfristiges Kursziel liegt bei 51,00 EUR

• Sieben Analysten raten zum Kauf