Baywa AG: Kurspotenzial von fast 50 %!

Die Aktie der Baywa AG ist nach Einschätzung vieler Analysten aktuell unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei beeindruckenden 51,00 EUR.

• Baywa AG am 20.09.2023 mit +0,59 %

• Mittelfristiges Kursziel bei 51,00 EUR

• Guru-Rating jetzt bei 4,50

Am gestrigen Handelstag legte die Baywa-Aktie um +0,59 % zu und verzeichnet damit in den vergangenen fünf Tagen ein Plus von insgesamt +7,03 %. Der Markt scheint momentan relativ optimistisch zu sein.

Es stellt sich jedoch die Frage: Hatten auch Bankanalysten eine solche Entwicklung erwartet? Die Antwort lautet “Ja”. Aktuell sehen sie das mittelfristige Potenzial der Aktie nämlich bei satten 51,00 EUR. Wenn sie Recht behalten sollten, könnten Anleger somit eine Rendite von fast +49 % erzielen! Allerdings teilen nicht alle Experten diese Meinung – einige sind noch...