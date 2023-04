Baywa AG: Bankanalysten sehen Kursziel bei 54,06 €

Weitere Suchergebnisse zu "BayWa":

Die Aktie von Baywa AG wird derzeit von Bankanalysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel beträgt 54,06 € und würde für Investoren ein Potenzial von -28,23% eröffnen.

• Baywa AG notiert am 28.04.2023 mit -0,64%

• Kursziel liegt bei 54,06 €

• Der Anteil optimistischer Analysten beträgt 83,33%

Am gestrigen Handelstag verlor die Aktie weitere -0,64%. Insgesamt steht für die vergangene Woche ein Minus in Höhe von -2,14% zu Buche. Die Stimmung am Markt ist entsprechend pessimistisch.

Während sechs Analysten einen starken Kauf empfehlen und vier Experten das Rating “Kauf” vergeben haben, halten sich zwei weitere neutral.

Kein einziger Analyst stuft die Aktie als Verkauf ein.

Insgesamt sind damit noch immer mehr als achtzig Prozent aller Experteneinschätzungen positiv gestimmt.

Zuletzt wurde das Guru-Rating auf...