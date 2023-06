Baywa AG: Analysten sehen großes Kurspotenzial - Kursziel bei 51,00 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "BayWa":

Die Aktien von Baywa AG werden derzeit unterschätzt und haben laut Bankanalysten ein mittelfristiges Kursziel von 51,00 EUR. Wenn sie Recht behalten, würde dies einem Kurspotenzial von +31,11% entsprechen. Obwohl die jüngste Marktentwicklung eher schwach war und damit nicht alle Analysten dieser Einschätzung zustimmen, empfehlen derzeit 7 Bankexperten den Kauf der Aktie. Weitere 4 Experten sind ebenfalls optimistisch gestimmt und raten zum Kauf. Nur eine Person gibt das Rating “halten” ab.

• Die Baywa-Aktie legte am 09.06.2023 um +0,26% zu

• Guru-Rating bleibt stabil bei 4,50

Trotz eines leicht positiven Trends am vergangenen Handelstag mit einem Plus von +0,26%, verzeichnete die Aktie in den letzten fünf Handelstagen insgesamt einen Rückgang um -1,02%. Die Stimmung an den Finanzmärkten ist daher eher pessimistisch.

Das...