Baywa AG: Analysten sehen Kursziel bei 51,00 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "BayWa":

Die Baywa AG-Aktie wird derzeit von Experten als unterbewertet angesehen. Das durchschnittliche Kursziel beträgt aktuell 51,00 EUR, was ein Potenzial von +33,51% gegenüber dem aktuellen Preis darstellt.

• Am 27.07.2023 fiel die Baywa AG um -0,26%

• Guru-Rating liegt nun bei 4,50 nach zuvor ebenfalls 4,50

• Von insgesamt zwölf Analysten empfehlen sieben den Kauf der Aktie

In den letzten fünf Handelstagen verlor die Aktie knapp -0,39%. Die Mehrheit der Bankanalysten hält jedoch an ihrer optimistischen Einschätzung fest und sieht in Baywa eine attraktive Investitionsmöglichkeit.

Aktuell bewerten sieben Analysten das Papier als “stark kaufen”, während vier weitere ihn zum Kauf empfehlen. Ein weiterer Experte rät dazu die Wertpapiere zu halten; somit sind insgesamt acht Experten positiv gestimmt – ein Anteil von +91.67%.

Das...