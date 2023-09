Baywa AG: Analysten sehen Kurspotenzial von fast 50%

Weitere Suchergebnisse zu "BayWa":

Die Aktie der Baywa AG wird derzeit laut Bankanalysten am Markt unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 51,00 EUR, was einem Potenzial von fast 50% entspricht. In den letzten fünf Handelstagen konnte das Unternehmen einen positiven Trend verzeichnen, jedoch sind nicht alle Analysten optimistisch.

• Baywa AG hatte gestern eine Kursentwicklung von -0,15%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 51,00 EUR

• Der Anteil der optimistischen Analysten liegt bei +91,67%

Insgesamt sieben Experten raten zum Kauf der Aktie und vier weitere sehen die Baywa AG als kaufenswert an. Nur ein Experte hält es für sinnvoll die Aktien zu halten. Diese Einschätzung spiegelt sich auch im Guru-Rating wider, welches nun bei 4,50 (vorher: “Guru-Rating ALT”) liegt.

