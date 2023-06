Baywa AG: Aktuell nicht richtig bewertet - Kursziel 51,00 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "BayWa":

Die Baywa AG-Aktie wird laut Analysten derzeit falsch bewertet. Das wahre Kursziel liegt bei 51,00 EUR und damit um +30,77% höher als der aktuelle Preis.

• Baywa AG: Entwicklung von -0,13% am 19.06.2023

• Durchschnittliches Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,50

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Baywa AG-Aktie eine Entwicklung von -0,13%, was sich über eine Woche auf dasselbe Ergebnis summierte. Der Markt scheint im Moment also relativ neutral eingestellt zu sein.

Während einige Analysten diese Entwicklung erwarteten haben andere jedoch klare Vorstellungen darüber wie sich die Lage darstellt.

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 51,00 EUR gemäß den Bankanalysten. Dies würde Anlegern ein Potenzial von +30,77% bieten falls sie Recht behalten würden – aber nach einem neutralen Trend in...