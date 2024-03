Baywa AG Aktie: Das war nicht abzusehen!

Der Aktienkurs von Baywa hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -38,75 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt der Wert 47,84 Prozent unter dem Durchschnitt von 9,09 Prozent. Auch im Branchenvergleich mit anderen Handelsunternehmen und Distributoren ist die Rendite mit 12,36 Prozent im Mittel vergleichsweise niedrig. Aktuell liegt Baywa 51,12 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wurde die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie spielt auch die langfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Die Diskussionsintensität rund um Baywa ist in letzter Zeit gesunken, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Andererseits hat sich die Stimmungsänderungsrate positiv entwickelt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Baywa war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer aktuellen "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings haben automatische Analysen ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen.

In technischer Hinsicht fällt auf, dass der Aktienkurs von Baywa sowohl über dem gleitenden Durchschnittskurs (GD200) als auch über dem GD50 liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für die Aktie.