Baywa AG Aktie: Ein unsicheres Investment?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für die Baywa-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 71, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 68,93, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält die Baywa-Aktie daher ein schlechtes Rating.

Die Stimmung der Anleger für Baywa ist in den sozialen Medien insgesamt neutral. In den Diskussionen der letzten zwei Wochen überwogen jedoch negative Themen. Insgesamt ergibt sich daraus eine negative Einschätzung.

Der gleitende Durchschnittskurs der Baywa-Aktie beträgt 37,55 EUR, während der aktuelle Kurs bei 30,9 EUR liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -17,71 Prozent und wird als schlecht bewertet. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 32,4 EUR, was einem Abstand von -4,63 Prozent entspricht. Aus dieser Sicht erhält die Aktie eine neutrale Bewertung.

Die Stimmung für Baywa hat sich in den letzten Wochen merklich verschlechtert. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war jedoch nicht außergewöhnlich. Insgesamt wird die Aktie daher als schlecht bewertet.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Baywa AG-Analyse vom 18.11. liefert die Antwort:

Wie wird sich Baywa AG jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Baywa AG-Analyse.

Baywa AG: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...