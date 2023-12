Baywa AG Aktie: Das sieht interessant aus!

Weitere Suchergebnisse zu "BayWa":

Die charttechnische Analyse der Baywa-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen beträgt 35,22 EUR, was deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 31,1 EUR liegt. Dies entspricht einem Unterschied von -11,7 Prozent und führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Eine Betrachtung des gleitenden Durchschnitts basierend auf den letzten 50 Handelstagen ergibt jedoch einen Wert von 30,86 EUR, der nah am aktuellen Schlusskurs liegt und zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass die Rendite der Baywa-Aktie in den letzten 12 Monaten um 34,66 Prozent unter dem Durchschnitt der "Industrie"-Sektoraktien liegt. Ebenso fällt die Rendite im Vergleich zur "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche mit einem Rückstand von 41,63 Prozent negativ aus. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung in den sozialen Medien gegenüber Baywa ist größtenteils positiv, mit sechs positiven und einem negativen Tag in den letzten Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind überwiegend positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung. Weitere Auswertungsmodelle ergeben jedoch lediglich eine "Neutral"-Bewertung für Baywa.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Baywa in den letzten Wochen. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Jedoch ist eine erhöhte Diskussionsaktivität und Aufmerksamkeit der Anleger zu verzeichnen, was zu einem abschließenden "Gut"-Rating für die Aktie führt.