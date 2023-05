Baywa AG: Aktie laut Analysten deutlich unterbewertet - Kursziel bei 54,06 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "BayWa":

Die Baywa AG konnte gestern am Finanzmarkt ein Plus von +1,36% verzeichnen. Trotz des schwachen Trends der vergangenen Handelswoche (-4,50%) sind sieben Bankanalysten vom Kauf der Aktie überzeugt und sehen ein mittelfristiges Kurspotenzial in Höhe von +45,52%. Das aktuelle Kursziel liegt bei 54,06 EUR.

Allerdings vertreten nicht alle Experten diese positive Einschätzung und eine neutrale Bewertung wurde ebenfalls vergeben. Dennoch bleibt das “Guru-Rating” unverändert bei 4,50.