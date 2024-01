Baywa AG Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Die Stimmung unter den Anlegern für die Aktie von Baywa ist laut Diskussionsforen und Meinungen in den sozialen Medien insgesamt besonders negativ. In den letzten zwei Wochen dominierten vor allem negative Themen in den Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" führte. Die Auswertung ergab 4 negative Signale und 0 positive Signale aus den sozialen Medien, was zu einer entsprechenden "Schlecht"-Empfehlung führt.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen im gleichen Sektor ergibt sich eine Rendite von -30,92 Prozent im letzten Jahr, was 37,53 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Branchenvergleich der Handelsunternehmen und Distributoren liegt Baywa 38,71 Prozent unter der mittleren jährlichen Rendite, was zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine negative Veränderung der Stimmung, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" führt.

Die technische Analyse basierend auf trendfolgenden Indikatoren zeigt, dass die Aktie von Baywa sowohl auf längerfristiger als auch auf kurzfristiger Basis als "Schlecht" bewertet wird.

Insgesamt ergibt sich also eine negative Einschätzung für die Aktie von Baywa aufgrund der Anlegerstimmung, des Branchenvergleichs, des Sentiments und Buzz sowie der technischen Analyse.