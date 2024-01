Baywa AG Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Weitere Suchergebnisse zu "BayWa":

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Baywa in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte einen starken Rückgang. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Schlecht". Die häufigen Diskussionen über Baywa und die steigende Aufmerksamkeit führen jedoch zu einem "Gut"-Rating. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Baywa-Aktie aktuell mit einem Relative Strength Index (RSI) von 75,61 überkauft ist. Dies führt zu einer weiteren Einschätzung als "Schlecht". Bei einer Ausweitung des RSI auf 25 Tage ergibt sich jedoch ein neutraler Wert von 46. Insgesamt ergibt sich also eine "Schlecht"-Einstufung für die RSI.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten beiden Wochen eher neutral. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen rund um den Wert diskutiert. Daher bewertet die Redaktion die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt die Rendite von Baywa bei -34,66 Prozent, was mehr als 41 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche liegt die Rendite um 41,74 Prozent darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.