Baywa AG Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Weitere Suchergebnisse zu "BayWa":

Die Baywa befindet sich derzeit laut der technischen Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses in einem "Schlecht"-Zustand. Dies liegt daran, dass der GD200 des Wertes bei 34,92 EUR liegt, während der Kurs der Aktie bei 30,85 EUR um -11,66 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 30,82 EUR, was einer Abweichung von +0,1 Prozent entspricht und die Aktie somit als "Neutral"-Wert einstuft. Insgesamt ergibt sich daher das Rating "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei Baywa zeigt sich in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien als eher neutral. In den vergangenen zwei Wochen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was dazu führt, dass die Einschätzung insgesamt als "Neutral" betrachtet wird.

Auch der Relative Strength Index (RSI) zeigt aktuell einen neutralen Zustand der Baywa-Aktie, da der Wert bei 51,22 liegt und somit weder überkauft noch -verkauft ist. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 43, was ebenfalls auf einen neutralen Zustand hinweist. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung des RSI als "Neutral".

Die Stimmung rund um die Aktie wird auch durch die Analyse des Sentiments und des Buzz gemessen. Dabei zeigt sich eine starke Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Baywa hat sich in einem neutralen Bereich bewegt, was zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbildes als "Gut" führt.