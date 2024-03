Baywa AG Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Rhön-Klinikum":

Der Relative Strength Index: Ein bekanntes Instrument der technischen Analyse zur Bewertung, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, ist der Relative Strength Index (RSI). Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Baywa. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, der aktuell bei 67,44 Punkten liegt. Das bedeutet, dass Baywa momentan weder überkauft noch überverkauft ist, und die Aktie wird daher als "Neutral" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Auch hier ist Baywa weder überkauft noch überverkauft (Wert: 60,12). Das Wertpapier wird damit auch auf 25-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft. Unterm Strich wird Baywa damit für diesen Punkt unserer Analyse als "Neutral" bewertet.

Sentiment und Buzz: In den letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Baywa in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte einen positiven Trend, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Baywa wurde deutlich mehr diskutiert als normal, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, weshalb das Unternehmen ein "Gut"-Rating erhält.

Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Baywa. Es gab insgesamt 12 positive und zwei negative Tage. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend positiv. Auf der Basis der Stimmungsanalyse erhält Baywa daher eine "Gut"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Die Häufung der Verkaufssignale führt auch zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Baywa von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Baywa-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 32,76 EUR. Der letzte Schlusskurs (28,05 EUR) weicht somit um -14,38 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen Wert (29,42 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,66 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine "Neutral"-Bewertung der Baywa-Aktie. Unterm Strich erhält die Baywa-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.