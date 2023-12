Baywa AG Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Vestas Wind Systems":

Der Aktienkurs von Baywa hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -34,66 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche im Durchschnitt um 3,58 Prozent gestiegen, was eine Unterperformance von -38,25 Prozent für Baywa bedeutet. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 2,71 Prozent im letzten Jahr, und Baywa verzeichnete eine Unterperformance von 37,37 Prozent im Vergleich zu diesem Durchschnittswert. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Baywa diskutiert, wobei vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Baywa, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings zeigen weitere Untersuchungen auch "Schlecht"-Signale, insbesondere ein Signal (1 Schlecht), was zu einem insgesamt "Schlecht" Signal führt. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. In Bezug auf Baywa wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bei Baywa war in diesem Zeitraum kaum spürbar, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Baywa ein Neutral-Titel. Der RSI7 liegt bei 53,33, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie der RSI25 bei 60,33, der ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

