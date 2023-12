Baywa AG Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Weitere Suchergebnisse zu "BayWa":

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Dies kann zu neuen Einschätzungen und Bewertungen von Aktien führen, basierend auf der Intensität der Diskussionen und der Veränderung der Stimmung. Bei Baywa wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum nahezu unverändert, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Baywa Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 35,64 EUR, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 29,85 EUR liegt, was einer Abweichung von -16,25 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) zeigt eine Abweichung von -4,27 Prozent, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zu Baywa veröffentlicht, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt. Allerdings zeigen analytische Untersuchungen auch negative Signale, wodurch das Anleger-Sentiment insgesamt als "Gut" bewertet wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet die Baywa Aktie ebenfalls als neutral ein. Sowohl der RSI7 (für sieben Tage) als auch der RSI25 (für 25 Tage) führen zu einer neutralen Empfehlung und insgesamt zu einem neutralen Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.