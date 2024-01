Baywa AG Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

In den letzten Wochen hat die negative Stimmung und der Buzz über Baywa in den sozialen Medien zugenommen. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt, dass die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Anzahl der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit weniger im Fokus der Anleger steht. Daher wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs von Baywa bei 30,45 EUR und ist somit +1,03 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Einstufung jedoch als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei -10,57 Prozent liegt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -31,88 Prozent erzielt, was 36,77 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" beträgt 5,39 Prozent, wobei Baywa aktuell 37,27 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Baywa in den sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen. Aufgrund dieser Analyse lässt sich eine "Gut" Einschätzung ableiten. Allerdings zeigen sich auch 9 "Schlecht"-Signale und 0 "Gut"-Signale, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Gut" Einschätzung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

