Baywa AG Aktie: Was soll man davon noch halten?

Weitere Suchergebnisse zu "BayWa":

Die Baywa-Aktie wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 liegt bei 34,97 EUR, während der aktuelle Kurs von 30,35 EUR um -13,21 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 30,82 EUR zeigt eine Abweichung von -1,52 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen eher neutral, während in den vergangenen Tagen hauptsächlich negative Themen zu Baywa diskutiert wurden. Dies führt zu einer insgesamt neutralen Einstufung der Anleger-Stimmung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Baywa mit -34,66 Prozent mehr als 41 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" liegt die Rendite deutlich unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten Wochen überwiegend negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie durch die Redaktion führt. Die Aufmerksamkeit der Anleger für Baywa ist gestiegen, was zu einem "Gut"-Rating in diesem Bereich führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.