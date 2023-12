Baywa AG Aktie: Was könnte passieren?

Weitere Suchergebnisse zu "BayWa":

Das Internet hat eine starke Auswirkung darauf, wie Stimmungen in Bezug auf Aktien verstärkt oder verändert werden. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien sowie die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen führen zu neuen Einschätzungen für Aktien. In Bezug auf Baywa wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Relative Strength-Index (RSI) über einen Zeitraum von 7 Tagen. Der aktuelle Wert für Baywa liegt bei 53,41, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Eine Ausdehnung auf 25 Tage ergibt ebenfalls einen neutralen Wert von 53. Insgesamt wird die Einstufung des RSI daher als neutral betrachtet.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs beläuft sich der Wert der Baywa auf 35,36 EUR, während der aktuelle Kurs bei 30,7 EUR liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -13,18 Prozent, was zu einer schlechten Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage ergibt hingegen einen neutralen Stand von -0,81 Prozent. Insgesamt wird daher die Gesamtnote für die technische Analyse als neutral eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein positives Signal in Bezug auf die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Baywa-Aktie. In den vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen, was zu einer guten Einschätzung des Unternehmens führt. Trotzdem hat sich auch ein schlechtes Handelssignal ergeben, was zu einer abschließenden Einstufung als schlechte Aktie führt. Zusammenfassend ist die Anlegerstimmung in Bezug auf die Aktie von Baywa als gut angemessen bewertet.