Baywa AG Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100. Der RSI von Baywa steht aktuell bei 31,48, was ihn als "Neutral" einstuft. Der RSI25 beträgt 53,96, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich also ein Rating von "Neutral".

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs von Baywa bei 29,75 EUR und ist damit -1,39 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, zeigt sich jedoch eine Distanz zum GD200 von -12,86 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht als "Neutral" eingestuft.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat Baywa im vergangenen Jahr eine Rendite von -31,88 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Baywa damit 36,98 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" beträgt 5,84 Prozent, und Baywa liegt aktuell 37,72 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Baywa eingestellt waren, mit acht positiven und vier negativen Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Baywa daher eine "Gut"-Einschätzung. Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Insgesamt erhält Baywa für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.