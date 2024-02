Baywa AG Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Der Aktienkurs von Baywa liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor um 31,88 Prozent niedriger, was mehr als 36 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche der Handelsunternehmen und Distributoren beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten 4,18 Prozent, wobei Baywa mit 36,05 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analyse der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ergebnisse. Die Diskussionsintensität für Baywa ändert sich stark aufgrund einer erhöhten Aktivität, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch unverändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Baywa zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Baywa bei 33,85 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 29,6 EUR liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -12,56 Prozent, was zu einer negativen Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 30,1 EUR, wodurch die Aktie aus dieser Sicht neutral bewertet wird. Insgesamt erhält Baywa somit eine Gesamtnote von "Neutral".