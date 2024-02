Baywa AG Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Der Aktienkurs von Baywa hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -31,88 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Baywa damit 36,6 Prozent unter dem Durchschnitt von 4,73 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" beträgt 5,15 Prozent, und Baywa liegt aktuell 37,02 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten Experten die Aktie insgesamt als "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Die Bewertung basiert auf der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen, die sich in dieser Zeit mit diesem Wert befasst haben. Es wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, daher wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft. Allerdings wurden auch 9 Schlecht-Signale herausgefiltert, weshalb die Gesamteinstufung aufgrund der Messung der Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Baywa liegt der RSI7 aktuell bei 28,26 Punkten, was darauf hinweist, dass Baywa überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Baywa weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Zusammen ergibt sich für das Baywa-Wertpapier daher ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Veränderung, was die Redaktion zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für Baywa.