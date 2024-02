Baywa AG Aktie: Ist das wirklich normal?

Weitere Suchergebnisse zu "BayWa":

Der Aktienkurs der Baywa im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" zeigt eine negative Rendite von -27,77 Prozent, was mehr als 30 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Ebenso liegt die Rendite im Vergleich zur Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" mit 30,51 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich bei Baywa eine unterdurchschnittliche Aktivität in den Diskussionen, was zu einer negativen Stimmungsänderung führt. Dies führt insgesamt zu einer Bewertung von "Schlecht" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Baywa derzeit bei 33,35 EUR liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 29 EUR erreicht hat. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -13,04 Prozent und einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage zeigt einen Stand von 29,91 EUR, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Baywa-Aktie zeigt sich in den letzten 7 Tagen bei 41, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt eine Bewertung von "Neutral" (Wert: 53,03). Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit eine Gesamtbewertung von "Neutral" für die Baywa-Aktie.