Baywa AG Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Baywa ein Neutral-Titel. Der Relative Strength-Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Baywa-Aktie liegt bei 47,27, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert bei 43,52 liegt, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurden in den letzten zwei Wochen besonders viele positive Diskussionen und Interaktionen zu Baywa in sozialen Medien verzeichnet. An fünf Tagen überwogen positive Themen, während an vier Tagen die negative Kommunikation die Diskussion dominierte. Auch aktuell sind vor allem positive Themen von Interesse für die Anleger. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie daher heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die technische Analyse zeigt, dass die Baywa-Aktie mit einem Kurs von 31,45 EUR inzwischen +2,04 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Betrachtet man die vergangenen 200 Tage, dann ergibt sich jedoch eine Einstufung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -9,42 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt, dass die Aktie von Baywa in den vergangenen Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Veränderung in der Stimmungsrate aufweist. Daraus resultiert die Gesamteinschätzung "Gut" in Bezug auf die weichen Faktoren bei der Aktienbewertung.

Insgesamt erhält die Baywa-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments, des Relative Strength-Index und der technischen Analyse.