Baywa AG Aktie: Grund zur Freude?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Baywa wird sowohl der RSI auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt bei 41,46 Punkten und zeigt somit an, dass Baywa weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 51,94 und bestätigt ebenfalls die "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf die Branchenvergleichs-Aktienkurse hatte Baywa in den letzten 12 Monaten eine Performance von -34,66 Prozent, was eine Underperformance von -38,65 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" darstellt. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt Baywa mit einer Unterperformance von 37,57 Prozent deutlich zurück, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass Baywa auf Basis des längerfristigen 200-Tages-Durchschnitts eine "Schlecht"-Bewertung erhält, da der letzte Schlusskurs deutlich darunter liegt. Beim kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt ergibt sich jedoch ein "Neutral"-Rating, da der letzte Schlusskurs nahe dem Durchschnitt liegt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wird Baywa eine mittlere Aktivität in den Diskussionen zugeordnet, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Veränderung, was zu einem Gesamtergebnis von "Gut" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.