Baywa AG Aktie: Finger weg?

Die technische Analyse der Baywa zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 35,64 EUR, während der aktuelle Kurs der Aktie (29,85 EUR) um -16,25 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu der Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 31,18 EUR, was einer Abweichung von -4,27 Prozent entspricht und die Aktie somit als "Neutral"-Wert klassifiziert. Insgesamt ergibt sich daraus die Bewertung "Neutral".

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche hat die Baywa in den letzten 12 Monaten eine Performance von -34,66 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Underperformance von -38,25 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Baywa mit 37,37 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance in beiden Vergleichen führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung bezüglich Aktien beeinflussen. Für Baywa wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen festgestellt, weshalb dem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen zur Aktie von Baywa veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Allerdings zeigen weitere Untersuchungen, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einem "Schlecht" Signal auf analytischer Ebene führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".