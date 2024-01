Baywa AG Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Baywa festgestellt. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt eine Tendenz hin zu besonders positiven Themen, was zu einer positiven Bewertung dieses Kriteriums führt. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer neutralen Bewertung führt. Zusammengefasst bekommt Baywa für diese Stufe daher eine "Gut"-Bewertung.

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Baywa. Es gab insgesamt acht positive und vier negative Tage. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral, was zu einer "Gut"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse führt. Die Optimierungsprogramme haben hingegen mehrheitlich Verkaufssignale berechnet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium führt. Insgesamt erhält Baywa von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Baywa liegt bei 31,48, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 53,96, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse ist die Baywa mit einem aktuellen Kurs von 29,75 EUR -1,39 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund der Distanz zum GD200 von -12,86 Prozent als "Schlecht" eingestuft. Insofern wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingeschätzt.